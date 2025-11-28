وظائف شاغرة بـ مجموعة العليان القابضة وظائف شاغرة في فروع شركة CEER وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني وظائف شاغرة لدى شركة الأنظمة الميكانيكية توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على عدة مناطق زلزال عنيف بقوة 6 درجات يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية ارتفاع طفيف في أسعار النفط عند التسوية وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات وظائف هندسية شاغرة بـ شركة بترورابغ وظائف هندسية وإدارية شاغرة في هيئة سدايا
أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والخبر، والأحساء.
وأبرزت مجموعة العليان، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مسؤول الممتلكات/ العقارات (الرياض).
– أخصائي دعم المنتجات (الخبر).
– أخصائي المنتجات (الأحساء)
– مدير قطع الغيار (الخبر).
– مدير تسليم المشروع (الرياض).
وأوضحت مجموعة العليان، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 نوفمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)