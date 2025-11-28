Icon

وظائف شاغرة بـ مجموعة العليان القابضة

الجمعة ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٢ صباحاً
وظائف شاغرة بـ مجموعة العليان القابضة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والخبر، والأحساء.

تفاصيل وظائف العليان القابضة

وأبرزت مجموعة العليان، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول الممتلكات/ العقارات (الرياض).

– أخصائي دعم المنتجات (الخبر).

– أخصائي المنتجات (الأحساء)

– مدير قطع الغيار (الخبر).

– مدير تسليم المشروع (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

