وظائف شاغرة بـ مجموعة روشن للتطوير

أعلنت شركة مجموعة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة ومشاريعها في مدينة الرياض.
وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير أول الميزانية والتخطيط: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، العقارات، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.
– مدير تكاليف وتحاليل المشروع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المدنية، مسح الكميات، إدارة البناء)، ويفضل شهادة الماجستير.
وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 نوفمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 نوفمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)