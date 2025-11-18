وظائف شاغرة بـ مصفاة ياسرف

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.
وبيّنت الشركة، أنَ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– رئيس قسم التمويل المؤسسي وإدارة النقد: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو ما يعادلها.
– رئيس فريق مكافحة الحرائق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، الحماية من الحرائق)، أو ما يعادلها.
– محلل أول الخزانة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو ما يعادلها.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 نوفمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 ديسمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)