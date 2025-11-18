Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بـ مصفاة ياسرف

الثلاثاء ١٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٢ صباحاً
وظائف شاغرة بـ مصفاة ياسرف
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة ياسرف

وبيّنت الشركة، أنَ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس قسم التمويل المؤسسي وإدارة النقد: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو ما يعادلها.

– رئيس فريق مكافحة الحرائق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، الحماية من الحرائق)، أو ما يعادلها.

– محلل أول الخزانة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 نوفمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

