حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة

الخميس ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤٨ صباحاً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة عقارات الدولة

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق دعم تقني: شهادة الدبلوم في تخصص تقنية المعلومات، أو ما يعادلها.

– رئيس مهندسين نظم تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الكمبيوتر، أو ما يعادلها.

– كبير محللي عمليات الأمن السيبراني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الأمن السيبراني، هندسة الحاسب، علوم الحاسب)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

