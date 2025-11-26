صدور نتائج أهلية الضمان الاجتماعي وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير انطلاق بطولة المملكة للمصارعة الشاطئية بجازان الفريق البسامي يتوّج منتخب “الأمن البيئي” ببطولة وزارة الداخلية لكرة القدم 2025 حرس الحدود يستقبل أولى رحلات سفينة الكروز السياحية “أرويا” جدة تجهّز أسطول الفورمولا 1 على شواطئ البحر الأحمر لأول مرة وظائف شاغرة لدى مجموعة ديافيرم إغلاق البيت الأبيض بعد حادثة إطلاق نار السوق المالية تفتح السوق الموازية لفئات جديدة من المستثمرين
أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– منسق دعم تقني: شهادة الدبلوم في تخصص تقنية المعلومات، أو ما يعادلها.
– رئيس مهندسين نظم تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الكمبيوتر، أو ما يعادلها.
– كبير محللي عمليات الأمن السيبراني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الأمن السيبراني، هندسة الحاسب، علوم الحاسب)، أو ما يعادلها.
وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 نوفمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)