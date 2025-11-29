Icon

إخلاء مقر هيئة التلفزيون الفرنسي بسبب إثر إنذار بوجود قنبلة Icon ظهور الشوك الروسي في منطقة الحدود الشمالية Icon الاتحاد يفوز على الشباب ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك Icon نجاح إطلاق القمرين الصناعيين السعوديين “روضة سكوب” و”أفق” Icon الجيش السوداني يسيطر على كُرتالا جنوب كردفان Icon الأخضر يدشن تدريباته استعدادًا لبطولة كأس العرب Icon 182 صقرًا يتنافسون في سابع أيام كأس نادي الصقور.. وصقارة سعودية تتصدر أحد أشواطه Icon كدانة تطلق فعالية “تحرّك معنا” لتعزيز أنماط الحياة النشطة Icon اقتران القمر بكوكب زحل يزيّن سماء المملكة Icon وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في معرض الطيران العام 2025 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بفروع الفطيم القابضة

الأحد ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥٠ صباحاً
وظائف شاغرة بفروع الفطيم القابضة
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع متاجر المجموعة بالمملكة في كل من الرياض، وأبها.

تفاصيل وظائف الفطيم القابضة

وأبرزت مجموعة الفطيم، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في شركة Oracle

وظائف شاغرة في شركة Oracle

وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات

وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات

– مستشار مبيعات/ المركبات التجارية والمعدات الصناعية (الرياض).

– محاسب فرع (أبها).

– تنفيذي مبيعات (أبها).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الفطيم القابضة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في شركة جسارة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة جسارة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مجموعة ديافيرم
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مجموعة ديافيرم

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى طيران أديل
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى طيران أديل

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في فروع شركة معادن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في فروع شركة معادن

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى كدانة للتنمية والتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى كدانة للتنمية والتطوير

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة النهدي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة النهدي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في وزارة الطاقة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في وزارة الطاقة

حصاد اليوم