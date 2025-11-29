وظائف شاغرة بفروع الفطيم القابضة

إخلاء مقر هيئة التلفزيون الفرنسي بسبب إثر إنذار بوجود قنبلة ظهور الشوك الروسي في منطقة الحدود الشمالية الاتحاد يفوز على الشباب ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك نجاح إطلاق القمرين الصناعيين السعوديين “روضة سكوب” و”أفق” الجيش السوداني يسيطر على كُرتالا جنوب كردفان الأخضر يدشن تدريباته استعدادًا لبطولة كأس العرب 182 صقرًا يتنافسون في سابع أيام كأس نادي الصقور.. وصقارة سعودية تتصدر أحد أشواطه كدانة تطلق فعالية “تحرّك معنا” لتعزيز أنماط الحياة النشطة اقتران القمر بكوكب زحل يزيّن سماء المملكة وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في معرض الطيران العام 2025
أعلنت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع متاجر المجموعة بالمملكة في كل من الرياض، وأبها.
وأبرزت مجموعة الفطيم، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مستشار مبيعات/ المركبات التجارية والمعدات الصناعية (الرياض).
– محاسب فرع (أبها).
– تنفيذي مبيعات (أبها).
وأوضحت مجموعة الفطيم القابضة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 نوفمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)