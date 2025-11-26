Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بفروع شركة التصنيع الوطنية

الأربعاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:١٣ مساءً
وظائف شاغرة بفروع شركة التصنيع الوطنية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الرياض، وينبع، والجبيل.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تطوير الأعمال.

– أخصائي الوقاية من الحرائق والخسائر.

– مهندس الإنتاج.

– مفتش مشروع/ الطاقة الشمسية الكهربائية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 نوفمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 يناير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

