Icon

جامعة الباحة تطلق باقة من الخدمات الإلكترونية عبر توكلنا Icon مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة Icon كأس نادي الصقور السعودي 2025 يقيم 6 أشواط للهواة في ثاني أيامه Icon القبض على مواطن لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدود بجازان Icon إنذار أحمر.. أمطار غزيرة ورياح وسيول وصواعق على رابغ Icon ضبط 5 مواطنين بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع في القصيم Icon ارتفاع أسعار النفط اليوم Icon إخماد حريق ناقلة وقود بحي الرحمانية في الرياض Icon 3 خطوات للانتقال بين المسارات على الطرق Icon وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي

الإثنين ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠١ مساءً
وظائف شاغرة بهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة سدايا

وأبرزت هيئة سدايا، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS

وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS

– مسؤول تميز خدمات الحوسبة السحابية.

– مسؤول تشغيل أنظمة الحوسبة السحابية.

– مسؤول تنفيذ مشاريع الحوسبة السحابية.

– أخصائي الجودة الشاملة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى العليان القابضة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى العليان القابضة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة رتال
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة رتال

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ مصفاة ياسرف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ مصفاة ياسرف

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في وزارة الصناعة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في وزارة الصناعة

حصاد اليوم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة EY
حصاد اليوم

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة EY

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة CEER
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة CEER

حصاد اليوم