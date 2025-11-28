Icon

وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني

الجمعة ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢١ صباحاً
وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشؤون الصحية في كل من الطائف، وجدة، والرياض، والمدينة المنورة.

تفاصيل وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني

وبينت الشؤون الصحية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– استشاري مساعد طب الأذن والأنف والحنجرة.

– صيدلي إكلينيكي مساعد.

– استشاري مساعد الطب النفسي.

– استشاري مساعد الأمراض المعدية.

– استشاري مساعد طب الأعصاب.

– فني سمعي وبصري.

– ممرض/ـة عيادة

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشؤون الصحية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 نوفمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

