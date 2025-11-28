وظائف شاغرة بـ مجموعة العليان القابضة وظائف شاغرة في فروع شركة CEER وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني وظائف شاغرة لدى شركة الأنظمة الميكانيكية توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على عدة مناطق زلزال عنيف بقوة 6 درجات يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية ارتفاع طفيف في أسعار النفط عند التسوية وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات وظائف هندسية شاغرة بـ شركة بترورابغ وظائف هندسية وإدارية شاغرة في هيئة سدايا
أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشؤون الصحية في كل من الطائف، وجدة، والرياض، والمدينة المنورة.
وبينت الشؤون الصحية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– استشاري مساعد طب الأذن والأنف والحنجرة.
– صيدلي إكلينيكي مساعد.
– استشاري مساعد الطب النفسي.
– استشاري مساعد الأمراض المعدية.
– استشاري مساعد طب الأعصاب.
– فني سمعي وبصري.
– ممرض/ـة عيادة
وأوضحت الشؤون الصحية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 نوفمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 ديسمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)