وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للسياحة

أعلنت الهيئة السعودية للسياحة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة السياحة

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير هندسة البيانات.

– مدير نماذج/ علوم البيانات.

– أخصائي أول تطوير الويب.

– أخصائي إدارة المحتوى.

– مساعد مدير تسويق المنتجات.

– مساعد مدير التسويق المؤسسي والعلامة التجارية.

– أخصائي شؤون منظمات السياحة الدولية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)