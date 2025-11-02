Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية

الأحد ٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥١ مساءً
وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروع الجامعة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود

وبيّنت الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل سلسلة التوريد.

– أمين مستودع.

– مشغل رسومات/ تصاميم.

– مسؤول الشؤون الأكاديمية.

– أمين معمل.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 نوفمبر 2025م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

