وظائف شاغرة في شركة أديس القابضة

أعلنت شركة أديس القابضة “ADES”-المتخصصة بتقديم خدمات حفر النفط والغاز، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها القائمة في محافظة الخبر.
وأبرزت شركة أديس، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني لحام.
– فني إلكترونيات.
– مدير التركيبات البحرية.
– فني أول ميكانيكي.
– مهندس بارجة.
وأوضحت شركة أديس القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 نوفمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)