Icon

سلمان للإغاثة ينفذ حملة نظافة واسعة لإزالة الأتربة ورفع المخلّفات في الخوخة بالحديدة Icon القبض على مقيم لترويجه أقراصًا ممنوعة في عسير Icon دلة القهوة.. رمز أصالة تروي حكاية الكرم Icon القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 80 كيلو قات في جازان Icon احتفال نور الرياض.. 5 سنوات من الإبداع والتحوّل الفني العالمي Icon درون لرصد المخالفين من ارتفاع 15 كيلومترًا في جناح الأمن البيئي بمعرض الطيران Icon المرور: أدوات الطوارئ داخل المركبة ضرورة لا تُهمل Icon أسبوع على بدء المربعانية Icon ضبط مقيم لتفريغه مواد خرسانية في الشرقية Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس موريتانيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في شركة أديس القابضة

الجمعة ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٧ مساءً
وظائف شاغرة في شركة أديس القابضة
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة أديس القابضة “ADES”-المتخصصة بتقديم خدمات حفر النفط والغاز، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها القائمة في محافظة الخبر.

تفاصيل وظائف شركة أديس

وأبرزت شركة أديس، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى شركة نسما

وظائف شاغرة لدى شركة نسما

وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير

وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير

– فني لحام.

– فني إلكترونيات.

– مدير التركيبات البحرية.

– فني أول ميكانيكي.

– مهندس بارجة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أديس القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 3 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 3 مدن

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ مجموعة العليان القابضة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ مجموعة العليان القابضة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني

حصاد اليوم
وظائف هندسية وإدارية شاغرة في هيئة سدايا
حصاد اليوم

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في هيئة سدايا

حصاد اليوم