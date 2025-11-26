وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير

انطلاق بطولة المملكة للمصارعة الشاطئية بجازان الفريق البسامي يتوّج منتخب “الأمن البيئي” ببطولة وزارة الداخلية لكرة القدم 2025 حرس الحدود يستقبل أولى رحلات سفينة الكروز السياحية “أرويا” جدة تجهّز أسطول الفورمولا 1 على شواطئ البحر الأحمر لأول مرة وظائف شاغرة لدى مجموعة ديافيرم إغلاق البيت الأبيض بعد حادثة إطلاق نار السوق المالية تفتح السوق الموازية لفئات جديدة من المستثمرين واشنطن: ملتزمون باستخدام كل نفوذنا بشأن الأزمة في السودان أمانة العاصمة المقدسة تعلن بدء استقبال المستندات الثبوتية للعقارات في الحسينية لقطات توثق الضباب الكثيف في الباحة
أعلنت شركة السودة للتطوير- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة في مدينة الرياض.
وبيّنت شركة السودة للتطوير، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير تنمية المجتمع.
– مدير الامتثال.
وأوضحت شركة السودة للتطوير، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 نوفمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 ديسمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)