وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير

الخميس ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤٤ صباحاً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة السودة للتطوير- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف السودة للتطوير

وبيّنت شركة السودة للتطوير، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير تنمية المجتمع.

– مدير الامتثال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة السودة للتطوير، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 نوفمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

