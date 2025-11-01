Icon

ارتفاع عدد ضحايا انزلاق التربة في كينيا إلى 51 قتيلاً ومفقودًا Icon 10 مشروبات تساعد على إنقاص الوزن.. تناولها ليلاً Icon مباراة جنونية.. الخليج والاتحاد يتعادلان 4-4 بدوري روشن السعودي Icon سلمان للإغاثة يوزّع (507) سلال غذائية في محافظة ريف دمشق Icon قاضٍ أمريكي يمنع تعليق المساعدات الغذائية في ظل إغلاق الحكومة Icon حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 11 ألف قرص محظور Icon القبض على مواطن لترويجه 127 كيلو جرامًا من القات بعسير Icon لفتة طيبة لم ينساها شيخ قبيلة الأحلاف لمفتي السعودية محمد آل الشيخ قبل 80 عامًا Icon الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا بدورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة Icon خلال أسبوع.. ضبط 653 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في شركة الفنار

السبت ١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٣ مساءً
وظائف شاغرة في شركة الفنار
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف فنية وهندسية شاغرة لدى شركة التصنيع

وظائف فنية وهندسية شاغرة لدى شركة التصنيع

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا

– مهندس كهرباء/ صيانة.

– مهندس ميكانيكي/ صيانة.

– مهندس تصميم كهربائي.

– مصمم الألومنيوم.

– مهندس/ تنسيق نمذجة معلومات البناء.

– مشرف عمال الإنتاج.

– مهندس ضمان ومراقبة الجودة المدنية.

– مهندس ضمان ومراقبة الجودة الكهربائية.

– مدير قسم تنسيق نمذجة معلومات البناء.

– مهندس كهربائي/ المناقصات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا

حصاد اليوم
31 وظيفة شاغرة في مجموعة الراشد
حصاد اليوم

31 وظيفة شاغرة في مجموعة الراشد

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة معادن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة معادن

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة عبداللطيف جميل
السعودية اليوم

وظائف شاغرة في شركة عبداللطيف جميل

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة الطائرات المروحية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة الطائرات المروحية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بمجموعة التركي في 3 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بمجموعة التركي في 3 مدن

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ مجموعة العليان القابضة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ مجموعة العليان القابضة

حصاد اليوم