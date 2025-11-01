وظائف شاغرة في شركة الفنار

أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس كهرباء/ صيانة.

– مهندس ميكانيكي/ صيانة.

– مهندس تصميم كهربائي.

– مصمم الألومنيوم.

– مهندس/ تنسيق نمذجة معلومات البناء.

– مشرف عمال الإنتاج.

– مهندس ضمان ومراقبة الجودة المدنية.

– مهندس ضمان ومراقبة الجودة الكهربائية.

– مدير قسم تنسيق نمذجة معلومات البناء.

– مهندس كهربائي/ المناقصات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)