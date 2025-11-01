وظائف شاغرة في شركة الفنار

ارتفاع عدد ضحايا انزلاق التربة في كينيا إلى 51 قتيلاً ومفقودًا 10 مشروبات تساعد على إنقاص الوزن.. تناولها ليلاً مباراة جنونية.. الخليج والاتحاد يتعادلان 4-4 بدوري روشن السعودي سلمان للإغاثة يوزّع (507) سلال غذائية في محافظة ريف دمشق قاضٍ أمريكي يمنع تعليق المساعدات الغذائية في ظل إغلاق الحكومة حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 11 ألف قرص محظور القبض على مواطن لترويجه 127 كيلو جرامًا من القات بعسير لفتة طيبة لم ينساها شيخ قبيلة الأحلاف لمفتي السعودية محمد آل الشيخ قبل 80 عامًا الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا بدورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة خلال أسبوع.. ضبط 653 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص
أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس كهرباء/ صيانة.
– مهندس ميكانيكي/ صيانة.
– مهندس تصميم كهربائي.
– مصمم الألومنيوم.
– مهندس/ تنسيق نمذجة معلومات البناء.
– مشرف عمال الإنتاج.
– مهندس ضمان ومراقبة الجودة المدنية.
– مهندس ضمان ومراقبة الجودة الكهربائية.
– مدير قسم تنسيق نمذجة معلومات البناء.
– مهندس كهربائي/ المناقصات.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 نوفمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة