وظائف شاغرة في شركة الفنار

أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس الصحة والسلامة والبيئة.
– مهندس، ضمان الجودة.
– مهندس مسح كميات.
– مدير الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
– أخصائي الدعم الفني.
– منسق الجودة.
– مدير قسم الضرائب الدولية.
– أخصائي أول التفويض.
– مهندس ميكانيكي/ مناقصات.
– محاسب/ الرواتب.
– مدير اعتماد خدمات تقنية المعلومات.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 نوفمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)