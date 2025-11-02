وظائف شاغرة في شركة جسارة وظائف إدارية شاغرة لدى شركة النهدي وظائف شاغرة بـ شركة مطارات الدمام وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية وظائف شاغرة لدى مركز نظم الموارد الحكومية الأمن والحماية تقيم محاضرة لمنسوبيها بإشراف إدارة التوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية سلمان للإغاثة يوزّع 208 سلال غذائية في هرات بأفغانستان حساب المواطن: لا تسجيل تلقائي للتابعين افتتاح أول معمل للابتكار في فنون الطهي بالسعودية أطعمة يومية شائعة قد تسرع الإصابة بالخرف
أعلنت شركة جسارة لإدارة المشاريع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها القائمة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة جسارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير العقود/ المشتريات.
– مخطط/ مجدول أول.
– مدير مواقع مشاريع البناء.
– مهندس أول الجودة.
– مفتش مدني/ إنشائي.
– أخصائي أول مراقبة المستندات.
– مدير إنشاءات.
وأوضحت شركة جسارة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 نوفمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)