وظائف شاغرة في شركة جسارة

الأحد ٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٣ مساءً
وظائف شاغرة في شركة جسارة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة جسارة لإدارة المشاريع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها القائمة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة جسارة

وأبرزت شركة جسارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة النهدي

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة النهدي

وظائف شاغرة بـ شركة مطارات الدمام

وظائف شاغرة بـ شركة مطارات الدمام

– مدير العقود/ المشتريات.

– مخطط/ مجدول أول.

– مدير مواقع مشاريع البناء.

– مهندس أول الجودة.

– مفتش مدني/ إنشائي.

– أخصائي أول مراقبة المستندات.

– مدير إنشاءات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة جسارة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

