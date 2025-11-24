Icon

وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير

الإثنين ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٣ مساءً
وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الخبر، والرياض، والجبيل.

تفاصيل وظائف شركة رتال

وأبرزت شركة رتال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مكتب إدارة المشاريع.

– مساعد إداري.

– مهندس أول مشتريات.

– مساح أول كميات.

– مراقب المستندات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة رتال، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 24 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

