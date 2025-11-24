وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير

جامعة الباحة تطلق باقة من الخدمات الإلكترونية عبر توكلنا مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة كأس نادي الصقور السعودي 2025 يقيم 6 أشواط للهواة في ثاني أيامه القبض على مواطن لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدود بجازان إنذار أحمر.. أمطار غزيرة ورياح وسيول وصواعق على رابغ ضبط 5 مواطنين بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع في القصيم ارتفاع أسعار النفط اليوم إخماد حريق ناقلة وقود بحي الرحمانية في الرياض 3 خطوات للانتقال بين المسارات على الطرق وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الخبر، والرياض، والجبيل.
وأبرزت شركة رتال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير مكتب إدارة المشاريع.
– مساعد إداري.
– مهندس أول مشتريات.
– مساح أول كميات.
– مراقب المستندات.
وأوضحت شركة رتال، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 24 نوفمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)