Icon

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة Icon ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟  Icon منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك Icon سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي Icon التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في شركة صدارة للكيميائيات

الجمعة ٢١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٥ صباحاً
وظائف شاغرة في شركة صدارة للكيميائيات
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة صدارة

وأبرزت شركة صدارة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة بـ مجموعة روشن للتطوير

وظائف شاغرة بـ مجموعة روشن للتطوير

وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة

وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة

– أخصائي التخطيط والجدولة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة سلسلة التوريد، إدارة الأعمال، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مهندس عمليات التحسين: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، الهندسة الميكانيكية)، أو أي تخصص هندسي ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

أوضحت شركة صدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك

حصاد اليوم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى معادن
حصاد اليوم

وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى معادن

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ مجموعة روشن للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ مجموعة روشن للتطوير

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مركز نظم الموارد الحكومية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مركز نظم الموارد الحكومية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة ميدغلف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة ميدغلف

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة رتال
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة رتال

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير

حصاد اليوم