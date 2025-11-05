وظائف شاغرة في شركة طيران أديل

أعلنت شركة طيران أديل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف طيران أديل

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل أول منتجات التجارة الإلكترونية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، نظم المعلومات، علوم البيانات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير الخزانة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة)، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 نوفمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)