وظائف شاغرة في شركة Oracle

الأحد ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥٠ صباحاً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أوراكل “Oracle”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، وجدة، ونيوم.

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– تنفيذي حسابات المبيعات.

– ممثل مبيعات.

– مدير الهجرة.

– مستشار تقني رئيسي.

– مهندس رئيسي تطبيقات.

– مستشار رئيسي نظم إدارة الموارد البشرية.

– تنفيذي حلول العملاء.

– مهندس مركز البيانات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أوراكل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

