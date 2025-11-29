وظائف شاغرة في شركة Oracle

إخلاء مقر هيئة التلفزيون الفرنسي بسبب إثر إنذار بوجود قنبلة ظهور الشوك الروسي في منطقة الحدود الشمالية الاتحاد يفوز على الشباب ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك نجاح إطلاق القمرين الصناعيين السعوديين “روضة سكوب” و”أفق” الجيش السوداني يسيطر على كُرتالا جنوب كردفان الأخضر يدشن تدريباته استعدادًا لبطولة كأس العرب 182 صقرًا يتنافسون في سابع أيام كأس نادي الصقور.. وصقارة سعودية تتصدر أحد أشواطه كدانة تطلق فعالية “تحرّك معنا” لتعزيز أنماط الحياة النشطة اقتران القمر بكوكب زحل يزيّن سماء المملكة وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في معرض الطيران العام 2025
أعلنت شركة أوراكل “Oracle”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، وجدة، ونيوم.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– تنفيذي حسابات المبيعات.
– ممثل مبيعات.
– مدير الهجرة.
– مستشار تقني رئيسي.
– مهندس رئيسي تطبيقات.
– مستشار رئيسي نظم إدارة الموارد البشرية.
– تنفيذي حلول العملاء.
– مهندس مركز البيانات.
وأوضحت شركة أوراكل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 نوفمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)