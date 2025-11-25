وظائف شاغرة في فروع شركة معادن

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل، ومهد الذهب.

تفاصيل وظائف شركة معادن

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس رئيسي التحكم والأجهزة.

– مهندس رئيسي ميكانيكي.

– مهندس رئيسي كهربائي.

– أخصائي أول سلسلة التوريد.

– مهندس رئيسي عمليات المصنع.

– أخصائي تفتيش الصحة والسلامة والبيئة.

– أخصائي أول تحليل أعمال تقنية المعلومات.

– أخصائي أول الأمونيا.

– مدير إدارة الدراسات المتقدمة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 نوفمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)