وظائف شاغرة في فروع شركة نابكو

أعلنت شركة نابكو الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومعارضها في كل من الدمام، وجدة، وجازان.

تفاصيل وظائف نابكو الوطنية

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول الاستيراد والتصدير.

– مهندس إنتاج.

– فني صيانة رئيسي.

– تنفيذي مبيعات.

– مسؤول البنية التحتية لتقنية المعلومات والمرافق.

– مساعد/ ماكينات.

– مشغل معدات الإنتاج.

– مشغل أول الآت.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 نوفمبر 2025م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 1 يناير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)