وظائف شاغرة في فروع شركة CEER

أعلنت الشركة السعودية سير لصناعة السيارات الكهربائية “CEER”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من جدة، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة CEER

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني أول عمليات التصنيع.

– مشغل معدات عمليات التصنيع.

– رئيس فريق عمليات التصنيع.

– فني صيانة/ عمليات التصنيع.

– رئيس عمليات التصنيع.

– قائد أول فريق عمليات التصنيع.

– قائد مجموعة عمليات التصنيع.

– مشغل ورشة هياكل السيارات.

– فني صيانة عامة.

– أخصائي أول أمن تقنية المعلومات.

– محلل أول مالي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)