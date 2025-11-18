Icon

وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن

الثلاثاء ١٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥١ صباحاً
وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن
المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس والماجستير والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى والعيادات التابعة له في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى قوى الأمن

وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– طبيب نائب/ علم الأمراض والطب المخبري: شهادة الماجستير أو البورد في تخصص ذي الصلة.

– مهندس نظام حفظ واسترجاع الصور الشعاعية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسوب، نظم المعلومات).

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

