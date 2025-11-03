Icon

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان Icon ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب Icon تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان Icon أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر Icon إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود Icon برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية  Icon خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو Icon حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في هيئة الزكاة

الإثنين ٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٢ مساءً
وظائف شاغرة في هيئة الزكاة
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة

وأبرزت هيئة الزكاة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة بـ شركة كروز السعودية

وظائف شاغرة بـ شركة كروز السعودية

وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي

وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي

– مدير أبحاث وتحليل الاتصالات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، التسويق)، ويفضل شهادة الماجستير.

– محقق التهرب: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– أخصائي أول إدارة الأزمات: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة المخاطر، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة الزكاة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى شركة ترشيد
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة ترشيد

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة عبداللطيف جميل
السعودية اليوم

وظائف شاغرة في شركة عبداللطيف جميل

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في شركة معادن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة معادن

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ مجموعة العليان القابضة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ مجموعة العليان القابضة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة مطارات الدمام
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة مطارات الدمام

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مركز نظم الموارد الحكومية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مركز نظم الموارد الحكومية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ مجموعة روشن للتطوير
السعودية اليوم

وظائف شاغرة بـ مجموعة روشن للتطوير

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في شركة الفنار
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة الفنار

حصاد اليوم