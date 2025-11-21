وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– سكرتير تنفيذي: شهادة الدبلوم في تخصص السكرتارية، أو ما يعادلها.
– مدير برنامج/ أنشطة إدارة المشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.
وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 نوفمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 نوفمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)