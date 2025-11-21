وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة عقارات الدولة

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– سكرتير تنفيذي: شهادة الدبلوم في تخصص السكرتارية، أو ما يعادلها.

– مدير برنامج/ أنشطة إدارة المشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 نوفمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)