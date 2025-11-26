أمطار ورياح نشطة على محافظة الجموم “إنفاذ” يشرف على 72 مزادًا عقاريًا لبيع 940 أصلًا في مختلف المناطق السعودية وإيطاليا يعزّزان تعاونهما مع UNIDO لتطوير سلاسل إمداد القهوة “الشؤون الدينية” تُطلق دورة “الإتقان لحفظ القرآن” في المسجد الحرام وظائف شاغرة في وزارة الطاقة وظائف شاغرة بفروع شركة التصنيع الوطنية أمطار ورياح نشطة على الجموم حتى السابعة سلمان للإغاثة يوزع 1.100 كرتون تمر في مأرب أكثر من 66 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال جمادى الأولى 1447هـ تخصصي المدينة المنورة يستأصل ورمًا عضليًا داخل جدار المثانة بـ المنظار الأحادي
أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في كل من الرياض، والباحة.
وبيّنت الوزارة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل تمكين التغيير والتواصل.
– أخصائي دعم إداري (عدد وظيفتين).
– خبير تطوير وتوطين القوى العاملة.
– أخصائي اول توطين قطاع الطاقة المتجددة.
– محلل عمليات بيانات.
وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 نوفمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)