حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى العليان القابضة

الثلاثاء ١٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٢ صباحاً
وظائف شاغرة لدى العليان القابضة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الدمام، والرياض.

تفاصيل وظائف العليان القابضة

وأبرزت مجموعة العليان، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس الخدمة (الدمام).

– محلل أول مالي (الدمام).

– ممثل اول مبيعات (الرياض).

– مدير حسابات قنوات التوزيع (الرياض).

– مدير الخدمات (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

