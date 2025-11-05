وظائف شاغرة لدى المراعي في 4 مدن

أعلنت شركة المراعي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في كل من الرياض، والدمام، والخرج، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة المراعي

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير تدقيق الجودة (الرياض).

– مسؤول التدريب الإقليمي (الدمام).

– مدير أول الهندسة/ التصميم (الخرج).

– مدير المبيعات الإقليمي (الدمام).

– مشرف التسويق التجاري الإقليمي (جدة).

– مدير مبيعات الجملة (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)