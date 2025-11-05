وظائف شاغرة لدى المراعي في 4 مدن

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
أعلنت شركة المراعي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في كل من الرياض، والدمام، والخرج، وجدة.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير تدقيق الجودة (الرياض).
– مسؤول التدريب الإقليمي (الدمام).
– مدير أول الهندسة/ التصميم (الخرج).
– مدير المبيعات الإقليمي (الدمام).
– مشرف التسويق التجاري الإقليمي (جدة).
– مدير مبيعات الجملة (جدة).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 نوفمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)