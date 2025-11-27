Icon

وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للموانئ

الجمعة ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٧ صباحاً
وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للموانئ
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للموانئ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للموانئ

وأبرزت الهيئة العامة للموانئ، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مراقب عمليات/ الحاويات والشحنات: شهادة الدبلوم في تخصص خدمات النقل، او أي تخصص ذي الصلة.

– مدير إدارة الأداء المؤسسي: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة العامة للموانئ، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

