وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للموانئ

أعلنت الهيئة العامة للموانئ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة العامة للموانئ، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مراقب عمليات/ الحاويات والشحنات: شهادة الدبلوم في تخصص خدمات النقل، او أي تخصص ذي الصلة.
– مدير إدارة الأداء المؤسسي: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الهيئة العامة للموانئ، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 نوفمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)