وظائف شاغرة لدى جامعة الملك عبدالله

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.
وأبرزت جامعة الملك عبدالله، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– رئيس مخرجات البحث والحفظ.
– مدير العمليات الصحية.
– رئيس تحصيل الحسابات.
– أخصائي سلامة القوارب.
– رئيس مستودع البيانات.
وأوضحت جامعة الملك عبدالله، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 نوفمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)