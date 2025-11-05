Icon

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان Icon ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب Icon تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان Icon أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر Icon إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود Icon برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية  Icon خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو Icon حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى جامعة الملك عبدالله

الأربعاء ٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٣ مساءً
وظائف شاغرة لدى جامعة الملك عبدالله
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

تفاصيل وظائف جامعة الملك عبدالله

وأبرزت جامعة الملك عبدالله، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير

وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير

وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي

وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي

– رئيس مخرجات البحث والحفظ.

– مدير العمليات الصحية.

– رئيس تحصيل الحسابات.

– أخصائي سلامة القوارب.

– رئيس مستودع البيانات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت جامعة الملك عبدالله، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة السودة للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة السودة للتطوير

حصاد اليوم