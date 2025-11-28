وظائف شاغرة بـ مجموعة العليان القابضة وظائف شاغرة في فروع شركة CEER وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني وظائف شاغرة لدى شركة الأنظمة الميكانيكية توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على عدة مناطق زلزال عنيف بقوة 6 درجات يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية ارتفاع طفيف في أسعار النفط عند التسوية وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات وظائف هندسية شاغرة بـ شركة بترورابغ وظائف هندسية وإدارية شاغرة في هيئة سدايا
أعلنت الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية “NCMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس فني برمجيات.
– مهندس ميكانيكي.
– مهندس كهربائي.
– مهندس برمجيات.
– مهندس طيران.
وأوضحت الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 نوفمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)