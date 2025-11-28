وظائف شاغرة لدى شركة الأنظمة الميكانيكية

أعلنت الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية “NCMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الأنظمة الميكانيكية

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس فني برمجيات.

– مهندس ميكانيكي.

– مهندس كهربائي.

– مهندس برمجيات.

– مهندس طيران.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)