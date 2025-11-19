وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الجبيل، والرياض، وجدة، وينبع، وحائل.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف أول إدارة المستودعات.

– مهندس بيئة.

– محلل أول المخاطر والحوكمة والامتثال.

– مدقق أول حسابات.

– مفتش مشروع.

– مهندس صيانة ميكانيكية.

– مدير فني عمليات المصنع.

– مدير البيئة والصحة والسلامة والأمن.

– فني مراقبة الجودة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)