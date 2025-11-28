Icon

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

الجمعة ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٧ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس ضمان ومراقبة الجودة الكهربائية.

– مهندس كهربائي/ مناقصات.

– مهندس ضمان ومراقبة الجودة المدنية.

– مصمم ألومنيوم.

– مشرف عمال الإنتاج.

– مدير قسم تنسيق نمذجة معلومات البناء.

– مهندس تصميم كهربائي.

– مهندس تنسيق نمذجة معلومات البناء.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

