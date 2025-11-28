وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

سلمان للإغاثة ينفذ حملة نظافة واسعة لإزالة الأتربة ورفع المخلّفات في الخوخة بالحديدة القبض على مقيم لترويجه أقراصًا ممنوعة في عسير دلة القهوة.. رمز أصالة تروي حكاية الكرم القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 80 كيلو قات في جازان احتفال نور الرياض.. 5 سنوات من الإبداع والتحوّل الفني العالمي درون لرصد المخالفين من ارتفاع 15 كيلومترًا في جناح الأمن البيئي بمعرض الطيران المرور: أدوات الطوارئ داخل المركبة ضرورة لا تُهمل أسبوع على بدء المربعانية ضبط مقيم لتفريغه مواد خرسانية في الشرقية الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس موريتانيا
أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس ضمان ومراقبة الجودة الكهربائية.
– مهندس كهربائي/ مناقصات.
– مهندس ضمان ومراقبة الجودة المدنية.
– مصمم ألومنيوم.
– مشرف عمال الإنتاج.
– مدير قسم تنسيق نمذجة معلومات البناء.
– مهندس تصميم كهربائي.
– مهندس تنسيق نمذجة معلومات البناء.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 نوفمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)