وظائف شاغرة لدى شركة عبداللطيف جميل

أعلنت شركة عبداللطيف جميل المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في محافظة جدة.
وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير عام إدارة علاقات العملاء وتجربة الموظفين.
– مدير التخطيط وخدمة العملاء.
– مشرف صيانة المرافق.
– مدير استقطاب المواهب.
– مهندس فني إدارة المرافق.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 نوفمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)