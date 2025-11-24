Icon

وظائف شاغرة لدى شركة عبداللطيف جميل

الإثنين ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠١ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة عبداللطيف جميل
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة عبداللطيف جميل المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف عبداللطيف جميل

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير عام إدارة علاقات العملاء وتجربة الموظفين.

– مدير التخطيط وخدمة العملاء.

– مشرف صيانة المرافق.

– مدير استقطاب المواهب.

– مهندس فني إدارة المرافق.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

