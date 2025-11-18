Icon

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة Icon ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟  Icon منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك Icon سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي Icon التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة مطارات جدة

الثلاثاء ١٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥١ صباحاً
وظائف شاغرة لدى شركة مطارات جدة
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة مطارات جدة “JedCo”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف مطارات جدة

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله

وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله

وظائف شاغرة لدى العليان القابضة

وظائف شاغرة لدى العليان القابضة

– مدير أنظمة الأمن والسلامة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأمن، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير إدارة البائعين: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة سلسلة التوريد)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 نوفمبر 2025م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 2 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ مصفاة ياسرف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ مصفاة ياسرف

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة المراعي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة المراعي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في البحر الأحمر الدولية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في البحر الأحمر الدولية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى العليان القابضة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى العليان القابضة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 4 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 4 مدن

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة بـ طيران أديل
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة بـ طيران أديل

حصاد اليوم