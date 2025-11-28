وظائف شاغرة لدى شركة نسما وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير وظائف شاغرة في شركة أديس القابضة وظائف هندسية وفنية شاغرة في شركة التصنيع وظائف شاغرة لدى شركة الفنار سلمان للإغاثة ينفذ حملة نظافة واسعة لإزالة الأتربة ورفع المخلّفات في الخوخة بالحديدة القبض على مقيم لترويجه أقراصًا ممنوعة في عسير دلة القهوة.. رمز أصالة تروي حكاية الكرم القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 80 كيلو قات في جازان احتفال نور الرياض.. 5 سنوات من الإبداع والتحوّل الفني العالمي
أعلنت شركة نسما وشركاهم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الدمام.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس مدني.
– مدير ضمان ومراقبة جودة الموقع.
– مهندس ضمان ومراقبة الجودة/ ميكانيكي.
– مهندس أول ضمان ومراقبة الجودة/ مدني.
– مهندس أول ضمان ومراقبة الجودة/ كهربائي.
– مسؤول الاتصالات.
– مدير العقود.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 نوفمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)