وظائف شاغرة لدى شركة نسما

الجمعة ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٧ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة نسما
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة نسما وشركاهم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف شركة نسما

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس مدني.

– مدير ضمان ومراقبة جودة الموقع.

– مهندس ضمان ومراقبة الجودة/ ميكانيكي.

– مهندس أول ضمان ومراقبة الجودة/ مدني.

– مهندس أول ضمان ومراقبة الجودة/ كهربائي.

– مسؤول الاتصالات.

– مدير العقود.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

