حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

الإثنين ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٢ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من تبوك، والطائف، والمجمعة، والظهران، والرياض.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS

وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS

– فني صيانة الطائرات.

– أخصائي التفتيش غير المدمر.

– أخصائي أنشطة اللوجستيات.

– فني لحام.

– مدير أول الشبكات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 نوفمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

