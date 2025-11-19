Icon

وظائف شاغرة لدى شركة CEER

الأربعاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٣ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة CEER
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية سير لصناعة السيارات الكهربائية “CEER”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من جدة، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة CEER

وأبرزت شركة سير، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس سلامة مرافق المصنع.

– مشغل سلسلة توريد المصنع.

– فني عمليات ورشة الطلاء.

– أخصائي المواد.

– فني ميكانيكي.

– رئيس إنتاج سلسلة توريد المصنع.

– رئيس أول فريق أدوات الورشة.

– مساعد مهندس صيانة مرافق المصنع.

– فني صيانة مرافق المصنع.

– فني صيانة ورشة الدهان.

– رئيس فريق صيانة ورشة الدهانات.

– مشغل ورشة/ إعادة العمل.

– أخصائي صيانة قوالب.

– أخصائي تقنية معلومات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سير، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

