وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS

أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وأمنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الخبر، والرياض، ومشروع القدية، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق مشروع.

– مستشار الصحة والسلامة والبيئة.

– منسق أول مناوب/ الصحة والسلامة.

– مشرف الأمن.

– مهندس بيئي.

– مهندس ميكانيكي/ مراقبة الجودة.

– منسق أصحاب المصلحة.

– .مدير أول مراقبة المشاريع

– مدير العقود.

– مخطط أول حضري.

– مدير نمذجة معلومات البناء.

– مدير إدارة المخاطر.

– مدير أول ضمان ومراقبة الجودة.

– مدير أول برنامج المشاريع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 نوفمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)