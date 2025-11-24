Icon

جامعة الباحة تطلق باقة من الخدمات الإلكترونية عبر توكلنا Icon مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة Icon كأس نادي الصقور السعودي 2025 يقيم 6 أشواط للهواة في ثاني أيامه Icon القبض على مواطن لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدود بجازان Icon إنذار أحمر.. أمطار غزيرة ورياح وسيول وصواعق على رابغ Icon ضبط 5 مواطنين بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع في القصيم Icon ارتفاع أسعار النفط اليوم Icon إخماد حريق ناقلة وقود بحي الرحمانية في الرياض Icon 3 خطوات للانتقال بين المسارات على الطرق Icon وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS

الإثنين ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٣ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وأمنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الخبر، والرياض، ومشروع القدية، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير

وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير

– منسق مشروع.

– مستشار الصحة والسلامة والبيئة.

– منسق أول مناوب/ الصحة والسلامة.

– مشرف الأمن.

– مهندس بيئي.

– مهندس ميكانيكي/ مراقبة الجودة.

– منسق أصحاب المصلحة.

– .مدير أول مراقبة المشاريع

– مدير العقود.

– مخطط أول حضري.

– مدير نمذجة معلومات البناء.

– مدير إدارة المخاطر.

– مدير أول ضمان ومراقبة الجودة.

– مدير أول برنامج المشاريع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 نوفمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في الخزف السعودي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي

حصاد اليوم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة EY
حصاد اليوم

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة EY

حصاد اليوم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة BAE SYSTEMS
حصاد اليوم

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة BAE SYSTEMS

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير

حصاد اليوم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى معادن
حصاد اليوم

وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى معادن

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة ميدغلف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة ميدغلف

حصاد اليوم