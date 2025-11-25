وظائف شاغرة لدى طيران أديل الهلال يدك شباك الشرطة العراقي برباعية كورنيش جدة يحتضن مسيرة ترحيبية لنجوم بطولة العالم للراليات WRC الأمم المتحدة تطلق عملية لانتخاب أمين عام جديد لها وظائف شاغرة بـ شركة النهدي وظائف شاغرة في فروع شركة معادن محافظ الأحساء يزور “معسكر وِرث” ويطلع على البرامج التدريبية العملية والنظرية تركي بن محمد بن فهد يشكر القيادة بعد تحقيق جمعية بناء جائزة الملك خالد للتميز وزارة الداخلية تشارك في معرض الطيران العام 2025 النصر يستهدف حسم التأهل للدور الثاني من دوري أبطال آسيا 2
أعلنت شركة طيران أديل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في محافظة جدة.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل الإيرادات.
– مستشار تخطيط الحج والعمرة.
– مسؤول الاتصالات المؤسسية.
– أخصائي مكتب إدارة المشاريع.
– مدقق ضمان الجودة.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 نوفمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 يناير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)