حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى طيران أديل

الأربعاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤٧ صباحاً
وظائف شاغرة لدى طيران أديل
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران أديل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف طيران أديل

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل الإيرادات.

– مستشار تخطيط الحج والعمرة.

– مسؤول الاتصالات المؤسسية.

– أخصائي مكتب إدارة المشاريع.

– مدقق ضمان الجودة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 نوفمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 يناير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

