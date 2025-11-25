وظائف شاغرة لدى كدانة للتنمية والتطوير

وظائف شاغرة لدى طيران أديل الهلال يدك شباك الشرطة العراقي برباعية كورنيش جدة يحتضن مسيرة ترحيبية لنجوم بطولة العالم للراليات WRC الأمم المتحدة تطلق عملية لانتخاب أمين عام جديد لها وظائف شاغرة بـ شركة النهدي وظائف شاغرة في فروع شركة معادن محافظ الأحساء يزور “معسكر وِرث” ويطلع على البرامج التدريبية العملية والنظرية تركي بن محمد بن فهد يشكر القيادة بعد تحقيق جمعية بناء جائزة الملك خالد للتميز وزارة الداخلية تشارك في معرض الطيران العام 2025 النصر يستهدف حسم التأهل للدور الثاني من دوري أبطال آسيا 2
أعلنت شركة كدانة للتنمية والتطوير- إحدى شركات الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وأمنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في منطقة مكة المكرمة.
وبيّنت شركة كدانة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي التحليل المالي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– أخصائي العمليات الأمنية: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص إدارة الأمن، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 نوفمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)