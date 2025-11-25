وظائف شاغرة لدى كدانة للتنمية والتطوير

أعلنت شركة كدانة للتنمية والتطوير- إحدى شركات الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وأمنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في منطقة مكة المكرمة.

تفاصيل وظائف شركة كدانة

وبيّنت شركة كدانة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي التحليل المالي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي العمليات الأمنية: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص إدارة الأمن، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)