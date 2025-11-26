وظائف شاغرة لدى مجموعة ديافيرم

السوق المالية تفتح السوق الموازية لفئات جديدة من المستثمرين واشنطن: ملتزمون باستخدام كل نفوذنا بشأن الأزمة في السودان أمانة العاصمة المقدسة تعلن بدء استقبال المستندات الثبوتية للعقارات في الحسينية لقطات توثق الضباب الكثيف في الباحة ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية مصرع 5 أشخاص بانفجار مستودع شمال غربي سوريا سلمان للإغاثة يوزّع 882 سلة غذائية و882 كرتون تمر في لبنان خدمة حفظ الأمتعة بالمجان في المسجد الحرام على مدار الساعة الغذاء والدواء: علامة حلال موحّدة مدخل لاقتصاد عالمي أكثر اتساعًا ونموًا عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الداخلية الإسباني
أعلنت مجموعة شركة ديافيرم “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والمدينة المنورة.
وأبرزت مجموعة ديافيرم، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– رئيس قسم التقارير المالية والرقابة (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).
– صيدلي إكلينيكي (المدينة المنورة): شهادة البكالوريوس في تخصص الصيدلة.
وأوضحت مجموعة عيادات ديافيرم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 نوفمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)