حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى مجموعة ديافيرم

الأربعاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٤ مساءً
وظائف شاغرة لدى مجموعة ديافيرم
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة ديافيرم “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والمدينة المنورة.

تفاصيل وظائف مجموعة ديافيرم

وأبرزت مجموعة ديافيرم، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– رئيس قسم التقارير المالية والرقابة (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).

– صيدلي إكلينيكي (المدينة المنورة): شهادة البكالوريوس في تخصص الصيدلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة عيادات ديافيرم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

