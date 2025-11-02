وظائف شاغرة لدى مركز نظم الموارد الحكومية

سلمان للإغاثة يوزّع 208 سلال غذائية في هرات بأفغانستان حساب المواطن: لا تسجيل تلقائي للتابعين افتتاح أول معمل للابتكار في فنون الطهي بالسعودية أطعمة يومية شائعة قد تسرع الإصابة بالخرف مدينة الملك عبدالله الطبية تُجري علاجًا إشعاعيًّا لأورام الدماغ لأول مرة بالسعودية 8 دول في أوبك+ من بينها السعودية تقر خفضًا إضافيًا للإنتاج بـ137 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من ديسمبر المرور: تقيدوا بالتعليمات عند الالتفاف للخلف ضبط مواطن بحوزته حطب محلي معروض للبيع في حائل وثيقة تاريخية ترصد ملامح البدايات النظامية للتعليم في السعودية من 1364 – 1375هـ قبول طلب تقييد دعوَيَين جماعيتين من مستثمرين ضد شركتي سنام الأعمال وعنوان الرياضة
أعلن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– خبير أول منتجات البيانات.
– المدير التنفيذي لتقنية المعلومات.
– مدير قسم المخاطر المؤسسية.
– أخصائي أول البيانات الوصفية.
– أخصائي عمليات أنظمة البيانات.
– خبير أول التدقيق الداخلي.
– مدير قسم هندسة التطبيقات المؤسسية.
وأوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 نوفمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)