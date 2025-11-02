وظائف شاغرة لدى مركز نظم الموارد الحكومية

أعلن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز نظم الموارد الحكومية

وأبرزت إدارة المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– خبير أول منتجات البيانات.

– المدير التنفيذي لتقنية المعلومات.

– مدير قسم المخاطر المؤسسية.

– أخصائي أول البيانات الوصفية.

– أخصائي عمليات أنظمة البيانات.

– خبير أول التدقيق الداخلي.

– مدير قسم هندسة التطبيقات المؤسسية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)