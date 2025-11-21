Icon

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة Icon ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟  Icon منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك Icon سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي Icon التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى مركز نظم الموارد الحكومية

الجمعة ٢١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٥ صباحاً
وظائف شاغرة لدى مركز نظم الموارد الحكومية
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز نظم الموارد الحكومية

وأبرزت إدارة المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة بـ مجموعة روشن للتطوير

وظائف شاغرة بـ مجموعة روشن للتطوير

وظائف شاغرة في شركة صدارة للكيميائيات

وظائف شاغرة في شركة صدارة للكيميائيات

– عالم بيانات.

– مدير برنامج مشروع.

– خبير تنفيذ الاستراتيجية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في وزارة الصناعة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في وزارة الصناعة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في طيران أديل
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في طيران أديل

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة رتال
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة رتال

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة مطارات جدة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة مطارات جدة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 4 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 4 مدن

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن

حصاد اليوم