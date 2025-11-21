وظائف شاغرة لدى مصفاة سامرف

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة سامرف

وبيّنت شركة سامرف، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مخطط مشروع الصيانة الميكانيكية: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– منسق الشؤون البحرية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 نوفمبر 2025م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)