وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الوزارة في مدينة الرياض.
وبيّنت وزارة الصناعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي ثاني الحلول المالية.
– أخصائي ثاني استشارات أعمال.
– أخصائي ثاني الجودة المؤسسية.
– مدير قسم الحوكمة والالتزام.
وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 نوفمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)