وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة

الجمعة ٢١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٦ مساءً
وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الصناعة

وبيّنت وزارة الصناعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي ثاني الحلول المالية.

– أخصائي ثاني استشارات أعمال.

– أخصائي ثاني الجودة المؤسسية.

– مدير قسم الحوكمة والالتزام.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

