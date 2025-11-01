وظائف فنية وهندسية شاغرة لدى شركة التصنيع

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من ينبع، والجبيل، والرياض.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشغل التكسير.

– أخصائي أول عمليات البولي إيثيلين.

– مشرف أول السلامة والصحة والبيئة.

– مهندس تصميم صيانة كهربائية.

– مهندس إنتاج.

– أخصائي كهربائي.

– أخصائي السلامة.

– مهندس أول عمليات المصنع.

– مشغل آلات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 نوفمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)