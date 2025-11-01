وظائف فنية وهندسية شاغرة لدى شركة التصنيع

ارتفاع عدد ضحايا انزلاق التربة في كينيا إلى 51 قتيلاً ومفقودًا 10 مشروبات تساعد على إنقاص الوزن.. تناولها ليلاً مباراة جنونية.. الخليج والاتحاد يتعادلان 4-4 بدوري روشن السعودي سلمان للإغاثة يوزّع (507) سلال غذائية في محافظة ريف دمشق قاضٍ أمريكي يمنع تعليق المساعدات الغذائية في ظل إغلاق الحكومة حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 11 ألف قرص محظور القبض على مواطن لترويجه 127 كيلو جرامًا من القات بعسير لفتة طيبة لم ينساها شيخ قبيلة الأحلاف لمفتي السعودية محمد آل الشيخ قبل 80 عامًا الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا بدورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة خلال أسبوع.. ضبط 653 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص
أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من ينبع، والجبيل، والرياض.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشغل التكسير.
– أخصائي أول عمليات البولي إيثيلين.
– مشرف أول السلامة والصحة والبيئة.
– مهندس تصميم صيانة كهربائية.
– مهندس إنتاج.
– أخصائي كهربائي.
– أخصائي السلامة.
– مهندس أول عمليات المصنع.
– مشغل آلات.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 نوفمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 ديسمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)