وظائف هندسية شاغرة بـ شركة بترورابغ

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات “بترورابغ”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة رابغ.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس أول مشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.
– مهندس الآلات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الإلكترونيات، هندسة الاتصالات، هندسة الأجهزة، الهندسة الكهربائية).
– مهندس مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.
وأوضحت شركة بترورابغ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 نوفمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)