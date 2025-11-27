Icon

وظائف هندسية شاغرة بـ شركة بترورابغ

الجمعة ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٩ صباحاً
وظائف هندسية شاغرة بـ شركة بترورابغ
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات “بترورابغ”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة رابغ.

تفاصيل وظائف شركة بترورابغ

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس أول مشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– مهندس الآلات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الإلكترونيات، هندسة الاتصالات، هندسة الأجهزة، الهندسة الكهربائية).

– مهندس مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بترورابغ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

