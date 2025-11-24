وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مجموعة الفطيم

جامعة الباحة تطلق باقة من الخدمات الإلكترونية عبر توكلنا مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة كأس نادي الصقور السعودي 2025 يقيم 6 أشواط للهواة في ثاني أيامه القبض على مواطن لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدود بجازان إنذار أحمر.. أمطار غزيرة ورياح وسيول وصواعق على رابغ ضبط 5 مواطنين بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع في القصيم ارتفاع أسعار النفط اليوم إخماد حريق ناقلة وقود بحي الرحمانية في الرياض 3 خطوات للانتقال بين المسارات على الطرق وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أعلنت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع متاجر المجموعة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت مجموعة الفطيم، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مسؤول الصحة والسلامة والبيئة.
– منسق النقل والخدمات.
– مدير الساحة.
– مساعد مبيعات.
– أخصائي/ شريك أعمال الموارد البشرية.
وأوضحت مجموعة الفطيم القابضة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 نوفمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)