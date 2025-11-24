Icon

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مجموعة الفطيم

الإثنين ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٢ مساءً
وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مجموعة الفطيم
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع متاجر المجموعة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف الفطيم القابضة

وأبرزت مجموعة الفطيم، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول الصحة والسلامة والبيئة.

– منسق النقل والخدمات.

– مدير الساحة.

– مساعد مبيعات.

– أخصائي/ شريك أعمال الموارد البشرية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الفطيم القابضة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

