وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى شركة EY

السبت ٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٦ مساءً
وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى شركة EY
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة إرنست ويونغ “EY”، المتخصصة بمجالات الضمان والضرائب والاستشارات، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة EY

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير/ مطور برمجيات الذكاء الاصطناعي.

– رئيس إدارة الهوية الرقمية.

– رئيس حلول المراقبة.

– رئيس حماية البيانات.

– رئيس أمن البنية التحتية.

– رئيس خدمات التحليل الجنائي الرقمي والاستجابة للحوادث.

– مدير أول عمليات الدمج والاستحواذ.

– مدير المحاسبة الفنية.

– مساعد مدير الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق.

– مدير التقييمات والنمذجة والاقتصاد.

– مساعد مدير مشاريع أنظمة المعلومات المالية.

– رئيس تطوير الأعمال.

– مستشار/ الاستشارات الاستراتيجية.

– مساعد مدير العلامة التجارية والتسويق والاتصالات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي
وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي

وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك
وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف شاغرة في مجموعة روشن للتطوير
وظائف شاغرة في مجموعة روشن للتطوير

وظائف شاغرة بـ هيئة المراجعين والمحاسبين
وظائف شاغرة بـ هيئة المراجعين والمحاسبين

وظائف شاغرة بشركة الإلكترونيات المتقدمة
وظائف شاغرة بشركة الإلكترونيات المتقدمة

وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى STC
وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى STC

وظائف شاغرة بـ شركة طيران الرياض
وظائف شاغرة بـ شركة طيران الرياض

وظائف شاغرة لدى شركة Aramex
وظائف شاغرة لدى شركة Aramex

