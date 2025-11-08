وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى شركة EY

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
أعلنت شركة إرنست ويونغ “EY”، المتخصصة بمجالات الضمان والضرائب والاستشارات، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير/ مطور برمجيات الذكاء الاصطناعي.
– رئيس إدارة الهوية الرقمية.
– رئيس حلول المراقبة.
– رئيس حماية البيانات.
– رئيس أمن البنية التحتية.
– رئيس خدمات التحليل الجنائي الرقمي والاستجابة للحوادث.
– مدير أول عمليات الدمج والاستحواذ.
– مدير المحاسبة الفنية.
– مساعد مدير الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق.
– مدير التقييمات والنمذجة والاقتصاد.
– مساعد مدير مشاريع أنظمة المعلومات المالية.
– رئيس تطوير الأعمال.
– مستشار/ الاستشارات الاستراتيجية.
– مساعد مدير العلامة التجارية والتسويق والاتصالات.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 نوفمبر 2025م.
